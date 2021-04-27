期富邦VIX ETF預計6／3下市 17:212021/04/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，期富邦VIX（00677U）ETF下市已報主管機關核准，預計4月29日即對外公告6月3日下市，也就是說交易到6月2日止。 據統計，到3月31日止，期富邦VIX ETF的基金規模為79.09億元，較2月底的108.87億元減少近30億元。去年7月底波段高峰為203億元。 每股不超過13元 富邦金 持續公開買進日盛金 《集中市場》外資4連買護高點 三大法人買超0.55億元 (工商 ) #富邦 #VIX #ETF #下市 #月底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡總統視察中央公園鑿井 中市副市長籲研議紓困措施 15:022021/04/27 政治 《期貨》5月台指期開漲6點 電子期上揚、金融期持平 09:102021/04/27 財經 30年南和泳池驚傳6月熄燈 高市議員爆：綠地想變建地 14:442021/04/27 生活 投資人仍有逾5萬... 期富邦VIX申請下市清算 04:102021/04/27 財經要聞 新興債仍被低估 緊盯三機會布局新興債基金 14:592021/04/27 財經 《半導體》景碩臉綠 法人仍看讚後市 11:262021/04/27 財經 搶6兆非現金支付商機 萊爾富HiPay新增三銀行合作夥伴 15:362021/04/27 財經 台中老人及復健醫院 6月底關閉 04:102021/04/27 地方新聞 Nike肯伊威斯特聯名球鞋拍賣 5000萬賣出創紀錄 16:262021/04/27 國際 1分鐘讀財經》聯發科聯電明第1砲 押寶10檔法說行情 08:222021/04/27 財經 momo富邦媒擴大徵才500人 5月前進校園徵才 14:472021/04/27 財經 財經熱門新聞 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 貝佐斯不爽SpaceX獨吞800億大單 馬斯克狠酸「硬不起來」網爆笑 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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