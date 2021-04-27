證交所表示，期富邦VIX（00677U）ETF下市已報主管機關核准，預計4月29日即對外公告6月3日下市，也就是說交易到6月2日止。

據統計，到3月31日止，期富邦VIX ETF的基金規模為79.09億元，較2月底的108.87億元減少近30億元。去年7月底波段高峰為203億元。

(工商 )