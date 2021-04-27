華航恪遵政府防疫政策，除持續進行機師擴大採檢作業，配合中央流行疫情指揮中心規劃，今 (27) 日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，符合第三順位的空勤組員及機務、貨運、機場服務等一線地勤員工均可登記接種，加速施打疫苗速度。華航持續鼓勵第一線人員接種疫苗，保護自己，也保護他人的健康。

華航表示，持續強化防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等均加強消毒範圍及增加頻率，擴大採檢與疫苗施打場所也採取高規格清潔消毒，落實防疫管理及清消，降低傳染風險，維護全員安全與健康。

華航目前安排機師進行篩檢及加速施打疫苗，零星航班受到影響，相關航班動態請關注華航官網。華航全力配合指揮中心調查可能的感染源頭，以利疫情控制及有效防疫。在指揮中心公布調查結果前，齊心防疫為首要目標，期盼外界勿加臆測或散播未經證實的資訊，以免造成不必要的惶恐不安及歧視誤解。

(中時 )