中央今年元旦起開放萊豬進口，引發民眾「食」在恐慌，台中市長盧秀燕27日在市議會強調，雖然中央宣告廢除中市食安自治條例部分條文，但台中堅決拒絕萊豬，一旦查到一定上網公告，讓市民朋友知道哪些商家使用萊豬，市府會持續稽查、守護食安。

台中市議員賴義鍠等人在質詢時，也關心市府防止萊克多巴胺肉品進入台中的稽查管制機制，並要求嚴禁相關加工食品。 台中市政府提供

台中市政府表示，除要求相關業者落實肉品產地來源標示，也加強查驗進口、製造業者、販售通路及校園、社區、長照養護機構等場域，擴大抽驗牛、豬肉品瘦肉精，截至4月21日止，市府主動查驗肉品共1萬2593件，平均一天查驗數高達一百多件，且所有食安查驗結果皆主動公布於官網「萊豬牛宣導專區」。

台中市議會今天進行專案報告，台中市議員朱暖英、劉士州、黃馨慧、吳瓊華、賴義鍠、冉齡軒、李中、陳成添等人關心台中市防止萊克多巴胺肉品進入台中的稽查管制機制，並嚴禁相關加工食品進入校園。

盧秀燕除了回應會持續稽查，守護台中市民健康。她也指出，針對台中市食安自治條例部分條文遭中央宣告無效，市府已循行政救濟管道爭取，並廣納民意與議會合作，由市議會向司法院大法官聲請釋憲，呼籲中央尊重地方自治法規，全力維護市民健康。

台中市衛生局長曾梓展表示，為了杜絕萊克多巴胺影響民眾健康及消費權益，截至4月21日止，市府主動查驗肉品共1萬2593件，包括標示查核9025件、瘦肉精快篩2507件，另有1061件牛豬肉品進一步檢驗，牛肉共檢出17件含有萊克多巴胺，其中1件違規超標，除裁罰販售業者12萬元外，另將肉品供應商移送源頭所在地台北市政府衛生局依法處辦，其餘16件數值均低於法規限值，合乎規範，相關結果皆公告於「台中市萊豬牛宣導專區」(網址https://www.taichung.gov.tw/1630362/ )開放查詢，鼓勵民眾善加利用，一起關心食安，參與監督，共同遏止不法，捍衛健康。

此外，市議員賴義鍠指出，現在全球包含歐盟成員國等約160國家，出於安全考慮禁止使用萊克多巴胺做為飼料添加劑，對運動員而言，萊克多巴胺是禁藥，更要避免食用。

對此，運動局強調，世界反運動禁藥機構（WADA）列萊克多巴胺為運動禁藥，市府日前也率先全國舉辦禁藥管制研習，依循國際規範、國訓中心模式，全力把關選手食安與權益。

(中時新聞網)