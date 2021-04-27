交通部鐵道局採用側推工法，把2100噸重的枋寮北勢溪鋼橋推動8.12公尺。（鐵道局提供／陳祐誠傳真）

台鐵枋寮北勢溪鋼橋配合南迴鐵路電氣化及加長跨距，交通部鐵道局為省錢省時間，日前首度採用側推工法，以每分鐘7.5公分的速度，把2100噸重的鋼橋硬生生推了8.12公尺，接上新軌道路線。鐵道局指出，比起傳統工法，推橋可省下約3.6億元經費。

北勢溪鋼橋位於枋寮站北端，舊橋長度約50公尺，為3座橋墩的4跨鋼橋，配合河川治理計畫改建，鋼橋梁跨距拉長為76公尺、河中無落墩，鋼橋及軌道總重量約2100噸。

鐵道局南部工程處副處長周志達說，若採用傳統工法，必須先蓋一座臨時便橋，拆除舊橋後再蓋一座新橋，不只要面臨土地徵收問題，經費高昂且工程曠日廢時，因此採用側推工法，是國內鐵路工程首度採用此施工方式。

鐵道局南工處第一工務段段長羅逸建指出，推橋之前要先於營運軌道旁架設臨時鋼構便橋及暫撐座，鋼便橋主要做為運輸動線及材料堆置，再將鋼構件吊裝於暫撐座上組裝。

側推當晚，工程人員開始拆除臨時電桿、舊鋼橋，並展開新橋側推，以每分鐘7.5公分的速度，把鋼橋推了8.12公尺到達定點，並接上預先鋪設好的軌道，距離得計算到分毫不差，整個工程從4月24日晚間6時進行到25日清晨6時，趕在列車恢復營運前完工。

(中時 )