台中7歲黃姓小弟弟學柔道，在道館遭到小四學長與何姓教練連摔27次，造成頭部重創，目前仍住院治療。網紅直播主連千毅日前在臉書痛斥動手教練，並允諾會出資協助黃小弟一家人渡過關卡。 連千毅下午現身豐原醫院，並且塞給黃小弟的父親60萬元現金紅包，黃爸爸一度收下後，仍趁機塞回連千毅車上，婉拒資助。

連千毅昨日前在直播中談及黃童遭何姓教練重摔一事，表示自己的兒子比黃童小１歲，身為人父的他，很能感受到黃爸爸的痛，怒何姓教練沒人性，一個7歲孩子哭那麼大聲還在摔，你當小孩是沙包嗎？「小孩子承受的力道，跟我們大人不一樣，我看你是腦子進水，沒腦當什麼教練，好好一個健健康康小孩被你摔成腦死，你比畜生還不如！」。連千毅也承諾會和幾個好友一起集資一筆救助金，要親自交給黃爸爸度過難關，還會帶一條大甲媽祖轎上的紅布條給黃弟弟，希望能有所好轉。

下午連千毅現身豐原醫院，與黃姓學童父親短暫交談，了解黃小弟弟病情後，隨即拿出包有現金60萬元的紅包，塞給黃父，強調是要給黃小弟弟買營養補給品的錢而不是要給黃父的。不過，在連千毅要離去前，黃父快步上前將60萬紅包，放在座車前座上，婉拒了連千毅的資助。

黃父稍早曾經表示，如果連千毅要來看孩子，他十分的高興，但如果要捐助，他不會收對方的錢。

(中時新聞網)