即將迎來溫馨感恩的5月母親節，遠傳電信27日宣布祭出眾多「愛獻媽咪」優惠方案，全台門市或網路門市申辦遠傳心5G 999以上方案，搭配vivo X60系列、或V21、Y72新機，月付999、手機0元起。

X60旗艦系列搭載蔡司光學鏡頭+微雲台2.0五軸防手震功能，購買再送價值千元按摩槍。申辦配備前置自拍柔光燈V21或6400萬高畫素三攝相機Y72，買就送藍牙自拍棒，還可週週抽Dyson吹風機（市價14,600元），VIP續約申辦X60系列最高再折3,000元。

申辦699上網吃到飽，家電、 平板專案價最高折1,000元，iPad 32G WiFi版專案價590元、Samsung Tab A7 WiFi版0元，還有Dyson吹風機、吸塵器供選擇，網路門市再加碼送1,000元遠傳friDay購物金。

於遠傳全台直營門市購買iPhone 12全系列、Vivo X60 Pro & X60、Samsung Galaxy S21系列 & A52、OPPO Reno5 & Reno5 Pro等指定手機，立即享1元起加購女神禮三選一，如TESCOM奈米水霧膠原蛋白吹風機（市價1,990元）只要1元，經典SK-II旅行禮盒組加購價最低1元起（市價2,900元），市價6,290元的高島六星級美足機加購則只要990元起。

(工商 )