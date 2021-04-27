經濟持續熱絡，國發會今下午公布3月景氣燈號續亮代表「熱絡」的第二顆紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數與上月維持不變、同為40分；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強；景氣帶動台股交易熱絡，吳明蕙仍提醒，投資要小心。

3月景氣對策信號的9項構成項目中，「股價指數」來到59.3％，與2月38.3％相比明顯增加，讓人聯想景氣、股市是否有過熱現象；吳明蕙認為，景氣是否過熱，很難從金融市場的單一指標來看，經濟持續走強、基本面有一定支撐，上市櫃公司第1季獲利強勁，但仍提醒投資人要小心。

國發會解釋，「股價指數」會來到59.3％，與去年3月全球疫情爆發、比較基期低有關，根據統計，去年3月台股大盤指數平均1萬138點，今年3月指數平均落在1萬6150點；台股近日站穩「萬七」，今收在1萬7595點，成交量高達4970億元，才讓人有過熱、泡沫的聯想。

吳明蕙分析，景氣有基本面支撐，外需、內需消費皆穩定成長，3月貿易、生產、銷售面指標都持續擴增，現在最大變數是全球疫情，尤其印度這麼嚴重、歐美又有重啟經濟封鎖措施的疑慮，將對全球經濟復甦有決定性的影響，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。

展望未來，隨各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球經濟將加速復甦，出口動能可望續溫；投資方面，國內半導體、綠能，及5G等投資持續擴增，公共建設計畫亦加速執行，均有助推升國內投資動能；此外，國內經濟穩健成長，加上股市熱絡帶動下，有助推升民間消費動能。

(中時 )