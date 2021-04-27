社團管理員今火速創立新的社團，並無奈發出公告。(圖擷取自路上觀察學院（暫）社團)

路上觀察學院在臉書擁有33萬名社員，今(27日)下午遭到臉書無預警關版，實際搜尋後已找不到該社團，對此，管理員也火速的創立了暫代的社團，並發出公告無奈表示，「路上觀察學院又被祖了，咱們頂著用先」，這也讓不少社員哀嚎，直說社團被下架，自己每日的快樂泉源都沒了。

臉書社團路上觀察學院擁有33萬名社員，該社團特性是民眾會將生活周遭所看見的奇景拍下投稿至社團內，大多以有趣、搞笑為主，不過今下午卻被無預警關閉，版主雖無奈，但也另起爐灶，創立了「路上觀察學院（暫）」的社團，並寫下公告，「無奈，不過咱們先這裡聚聚，並向馬克提出異議，看馬克會不會賞咱們甜頭」。

社團創立後截至今下午5時05分，已有324位社員加入，更有民眾投搞新社團的第一篇文，讓網友留言，「回歸第一篇文，紀念」、「頭香中的頭香」。社團被無預警下架，不止管理員無奈，許多社員也跟著哀嚎，「為何這麼突然！」、「才剛想說自己沒違規，怎麼讚剛按下去，整個社團就看不見了QQ」、「到底這網站為什麼會被黑…」、「真的被阻的莫名其妙欸」，還有網友分享經驗，「我貼了a5aa的文後，也被臉書停權3日共72小時，毫無理由，向臉書連續3日申訴也得不到任何回應」。

事實上20日爆廢1公社也被臉書無預警下架，在去年10月擁有百萬社員的臉書社團爆廢公社被關，被迫改成立爆廢1公社，沒想到20日下午點開爆廢1的網頁，已找不到畫面，顯示「目前無法提供此內容」，此外，還有網友發現，爆怨公社貼文也停止更新，最新貼文停在4月4日，讓百萬名網友崩潰。

(中時新聞網)