萬泰科(6190)自結2月及3月稅後盈餘為3700萬元，年減22.92%，每股盈餘為0.23元，由於北美及東南亞廠區接單暢旺，萬泰科預估，目前訂單能見度已達7月，第2季營運將優於第1季。

萬泰科主要產品為網路線及車用電子線，各國陸續重啟基礎建設，推升網路線、家用灌溉線及空調線、太陽能線等需求，加上全球車市復甦，帶動萬泰科業績自去年下半年重回成長軌道，今年第1季業績更是淡季不淡。

萬泰科因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，萬泰科自結3月稅前盈餘為3900萬元，稅後盈餘為2500萬元，單月每股盈餘為0.15元，累計2月及3月稅前盈餘為5900萬元，年減11.94%，稅後盈餘為3700萬元，年減22.92%，每股盈餘為0.23元；累計第1季合併營收16.75億元，年成長37.12%，創下近10年單季新高。

為因應家用電源線訂單需求，萬泰科將於泰國廠擴產電源線，預估擴產後月產能將由200萬條提高至400萬條。

萬泰科表示，目前訂單滿滿，能見度已到7月，第2季業績會比第1季好，全年業績將遠優於去年。

(時報資訊)