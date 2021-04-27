內政部新版預售屋法規於今年元月一日上路，明訂建材不得使用電弧爐煉鋼爐碴，為推動全台建築結構安全願景，國產(2504)獨家研發「pH值-加速膨脹檢測法」，可快篩揪出砂石中的電弧爐碴，目前該檢測法已獲得內政部營建署認證，並與臺灣營建研究院大規模舉辦北中南訓練課程，預拌混凝土業者參與非常踴躍，迄今報名人數超過200位，預計年底前協助全台354家混凝土業者取得內政部營建署合格證書，透過產官學大團結，全面遏止廢爐碴入侵建築物！

國產建材指出，這次因應內政部預售屋法規新制上路，獨家研發「pH值-加速膨脹檢測法」，並與臺灣營建研究院合作舉辦北中南訓練課程，台北、台中、高雄分別於4月28日、5月12日、5月28日開課，目前已有超過200位預拌混凝土業者參加，報名相當踴躍。這項課程預計會配合政府與產業需求，長期的推廣下去，徹底杜絕廢爐碴入侵。

國產建材實業研發中心副總楊志強說明，混凝土是建築物的根本，但很多人買房時都忽略了它，混凝土是由砂石、水泥、爐石、飛灰所組成，砂石占混凝土體積的7成，若摻入廢爐碴，建築物半年就會脫皮、產生如痘痘般的爆點，也就是「爐碴屋」，不能不注意。

楊志強表示，國產建材實業研發中心從每日常態的自主檢驗中，累積了數十萬筆檢測資料，發現台灣砂石正常的pH值落在8.2～8.4之間，因此獨家研發出「pH值-加速膨脹檢測法」，此檢測方法已通過內政部營建署認證，並據此與台灣營建研究院合作舉辦訓練課程，希望可以協助預拌混凝土業者取得內政部營建署頒發的合格證書，也有助於全台建築結構安全。

(時報資訊)