屏東縣議會台日友好議員聯盟與日本鹿兒島縣議會，27日於屏東縣政府簽署合作備忘錄，由屏東縣議會台日友好議員聯盟會長李香蘭與日本鹿兒島縣議會與台灣友好交流促進議員連盟會長鶴丸明人視訊簽署協定書，未來雙方將在文化、藝術、教育等領域協助推廣交流與合作，並盼疫情結束後能進行實際訪問，強化2城市間情感。

2020年新冠肺炎蔓延全球，導致各國醫療物資匱乏，2020年5月，屏縣府得知遠嫁到日本鹿兒島縣的屏東女兒求助當地亟需防疫物資，屏東縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集醫療物資寄達當地，雪中送炭行為，順勢搭起雙方議會間友誼橋樑。

屏東縣議員李香蘭表示，近年來屏東與日本交流頻繁，因此議會成立了台日友好議員聯盟，和日本各城市議會間進行交流，藉由屏東捐贈物資到鹿兒島，進而和鹿兒島議會與台灣友好交流促進議員連盟進行數次視訊交流，彼此分享觀光、文化及農業等，讓當地議員更加認識屏東，並希望未來能互相拜會，強化彼此議會間感情。

屏東縣與鹿兒島縣議會雙方友好連盟透過視訊方式簽署合作備忘錄，並邀請駐日代表謝長廷見證，謝長廷表示，屏東和鹿兒島兩縣的人文風情、漁特產相近，並都擁有豐富的農特產，且疫情期間屏東將醫療物資捐贈鹿兒島，發揮互助精神，期待雙方能進一步展開友好交流。

日本鹿兒島縣位於日本九州最南端，主要產業以農畜牧為主，當地黑豬、黑牛世界聞名，和屏東縣產業類型相近，因此，捐贈防疫物資契機也開啟鹿兒島與屏東縣雙方之交流。而除日本鹿兒島之外，縣府也陸續捐贈美國、祕魯、巴西等國家捐贈物資，期許在疫情嚴峻的情勢之下，透過屏東的力量讓「世界好好」，也讓國際看見「屏東好好」。

(中時 )