有高血壓病史、喜愛挑戰台灣百岳的50歲謝姓山友，過去登頂時從未感受身體不適，但他日前接受運動心電圖檢查，意外發現心肌異常情況，進一步透過電腦斷層掃瞄確診左前降枝冠狀動脈狹窄，且狹窄情況僅剩1條縫，有極高猝死風險，所幸接受心導管手術打通阻塞，終於能再挑戰登頂玉山。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，謝姓病患雖有高血壓，但都定期回醫院追蹤並服藥，平日身體狀況不錯，日前進行自費冠狀動脈電腦斷層掃描，發現他左前降支冠狀動脈的中段有高達90％狹窄，建議立即接受心導管治療。

王宇澄指出，冠狀動脈主要負責供給心肌需要的氧氣與養分，若其發生粥狀動脈硬化引起狹窄，則會因血流量減少、導致心肌缺乏養分與氧氣，進而引發突發性心肌梗塞的風險。謝姓患者聽到自己竟有冠狀動脈嚴重狹窄情況，直呼「真是命大」，還好沒發生意外。

王宇澄說，臨床上常有此類患者平時未出現任何症狀，直到健康檢查才發現冠狀動脈阻塞情況，但從醫學角度來說，此類患者因身體無異狀、常可能輕忽健檢的重要，等到運動或爬山時若突然發生冠狀動脈血管急性阻塞，往往急救都來不及，風險更高。

謝姓患者緊急接受心導管手術，成功放置支架、打通心血管，預防在登山途中可能發生的心血管意外，目前正逐漸進行體適能增強訓練，經術後運動心電圖檢測，心肌已無缺氧情況。王宇澄強調，40歲以上、有個人或家族心臟病史及曾經抽菸或有三高、體重過重等高風險族群，健檢時建議增加此類檢查，可早期篩檢並預防心血管問題。

(中時 )