台東縣政府整合地政處等24個機關單位，推出便民措施，民眾對於「農地農用證明核發」等5項申請案，得免附地籍謄本，預估1年可省下往返交通費及1天工資約8000萬元；另外，地政處人員會勘耗時費工，也可透過手機操作簡化作業流程。

為便利民眾各項申請案，台東縣政府於去年推出「幸福農民三服貼」計畫，讓農友申請農災救助免附地籍謄本，直接由轄管的地政事務所審核，省下往返交通費用及1天基本工資，至今約已節省約2000萬元。

今年服務再升級，整合縣府24個機關單位，進一步將免附地籍謄本項目擴展至「農地農用證明核發」、「農地作農業設施容許使用」、「補助經濟弱勢原住民建構修繕住宅」、「原保地禁伐補償」共5項申請案，以去年公務查詢案件數約5萬多件計算，預估可省下往返交通費及1天工資約8000萬元。

此外，縣長饒慶鈴也提到，以往地政處人員與民眾前往土地現勘後，必須再回到辦公室處理後續相關程序，費時又耗工，為提升行政效率，地政處爭取花東基金，完成專屬台東的「多目標地理資訊行動外業調查系統」。

該系統可支援Android或iOS手機、平板及桌機，符合現在人手1機的生活習慣，免受限於網路訊號，可現地立即執行外業調查； 該系統更進一步提供導航功能，引導地政人員抵達調查點後，透過系統內建的會勘調查表格，現地完成紀錄、拍照、編輯圖片及簽名等作業，達成行政作業流程簡化，加速勘災速度。

(中時 )