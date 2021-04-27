日月潭又下雨了！潭底荒野大草原竟出現積水 民眾再度歡呼「天降甘霖」

午後熱對流發展，加上華南雲雨帶東移，南投日月潭繼昨天的滂沱大雨後，今天又下雨了，累計從27日凌晨0點到下午5點，南投縣魚池鄉累積雨量已達22.5毫米，日月潭潭底原本已經乾枯的「草原」甚至出現明顯積水，讓當地民眾再度歡呼「天降甘霖」。

日月潭今天下午2點左右又下雨了，而且下了將近1個小時了，根據氣象局最新資料顯示，南投縣魚池鄉累計到下午2點至3點，1小時的累積雨量達9.5毫米，累計從27日凌晨0點到下午5點，南投縣魚池鄉累積雨量已達22.5毫米，日累積雨量排全國第2。

日月潭昨天下午下了滂沱大雨，且雨勢猛烈，讓當地居民興奮高喊「再下多一點」，果然繼昨天之後，今天又下雨了，而且原本潭底乾枯的「荒野大草原」甚至出現多處積水，對於久旱的水情來說真的有如「天上掉下來的禮物」。根據當地民眾表示，午後在在水氣與霧氣的籠罩下，潭區出現久違的煙雨朦朧美景，而且下雨期間，還不時聽見鳥叫得超大聲。

天氣風險公司在臉書表示，今天東南偏南風帶來比較暖濕的環境，華南逐漸有鋒面建立起來，還不到午後，對流胞就已經冒起來了，從雷達回波圖來看，西半部平地、山區逐漸出現午後對流，其中南投日月潭地區特別明顯，雖然雨量最多20-30毫米，但在乾旱已久的地方，如果每天都持續降雨，對於農作物來說仍不無小補。

日月潭近日終於降下大雨，對比日前潭底乾枯的大草原，浮動碼頭有如矮房，讓網忍不住問：可辦馬拉松？

(中時新聞網)