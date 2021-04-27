台大雲林分院的13名社工師1年扛起3950人次的服務量，從開發社會資源到協助精神科居家治療，都有他們的身影，該團隊最近獲得第四屆南山醫務獎最高榮譽團體組典範獎，實至名歸。

台大雲林分院的社工師雖然人數不多，擔任的也非救命工作，卻是不可或缺的夥伴，該院有8名醫務專科社工師、5名心理衛生專科社工師，重複參與精神科團隊、阿波羅計畫團隊、腫瘤醫學中心、出院規畫小組團隊、是醫院裡不可或缺的螺絲釘。

雲林縣沿海鄉鎮精神科醫療資源匱乏，1998年起該院社工師主動加入巡迴醫療、2005年再加入居家團隊，傾聽家屬與病患心聲，尋找在地資源減輕家庭負擔，2019年已獲國家品質標章認證，難得的是精神部的5名社工師都已堅守崗位至少10年。

台大雲林分院成立縣內唯一安寧志工團隊，社工師與志工們10年來陪伴不計其數癌症病友面對死亡恐懼，「守護大雲林的癌症照護--你農我儂不離不棄」方案去年榮獲第三屆政府服務獎（社會關懷類）。

此外，該院推動融合醫學、科技、人文、關懷目標的「阿波羅計畫—偏鄉社區高齡服務永續方案」，以因應雲林縣快速高齡化的需求，該院社工師整合志工人力，扛起與公部門協調任務，2020年勇奪第十三屆台灣企業永續獎金獎肯定，實至名歸。

該院社工師表示，雲林縣經濟弱勢病人多，將一直懷著熱情提供資源給醫療團隊，放心治療病人，也讓民眾安心接受照顧。

精神科主任黃偉烈表示，醫院的社工師陪伴弱勢者走過人生的幽暗蔭谷，做很多事但見度不高，這次獲獎對他們是一大鼓勵。

(中時 )