柯佳嬿的散文集費時2年完成。（陳俊吉攝）

柯佳嬿近來出版人生第一本散文集《再見 少女》，該書醞釀籌備2年，並與攝影師周墨合作，結合了散文、詩詞、攝影共77篇、全書超過2萬字，書籍單日預購賣破1萬本，讓出版社緊急加印2萬本，並登上博客來總榜雙冠王、誠品雙週榜華人文學第2，瞬間斜槓成「暢銷作家」，讓她受寵若驚。她27日出席新書媒體茶敘，開心倒粉紅香檳塔慶祝。

柯佳嬿有時靈感來了，會挑燈徹夜寫到清晨才罷休，為了新書更是親力親為，「我有去印刷廠看印，很多細節都要注意，包括排版、紙張、印刷顏色和校稿，都有參與」。談到創作經過，她分享自己很喜歡聽朋友講故事，於是就把眾人的感情觀各階段換個形式寫進書中，「愛情是不會退流行的主題，在電影或是書籍都是」，不過她也強調，「書籍中包含自己的愛情觀，但希望大家不要誤會，這不是自傳，是散文創作。」並笑道：「如果是自傳的話，可能等60幾歲吧！」

柯佳嬿《再見 少女》新書發表（陳俊吉攝）

柯佳嬿新書取名《再見 少女》，她坦言自己的少女心大多在戲裡或是腦袋中，「或是看到零食、甜點」，她也談到自己在感情中真實做自己，不會為了迎合另一半妥協原來的性格特質，因為不會是經營一段感情的長久之計，她笑著解釋：「例如我今天如果食量就那麼大，我就會點那麼多東西，不會裝」。

新書封面的拍攝，柯佳嬿則選擇素顏登場，她表示：「為了符合少女時期某一種狀況，乾淨、簡單，雖然剛開始會擔心眼睛是否會看起來比較無神。」而老公坤達日前忙碌之餘也幫忙推書，問起他的「讀書心得」，柯佳嬿則說：「他有沒有看不知道，不過他有拿到書了。」

柯佳嬿新書出版搭配攝影展，將在5月1日至5月31日於獨立書店森大青鳥舉辦為期1個月的展覽；此外，也將在5月7日晚間舉辦朗讀會，屆時將與大家分享她的創作歷程，會後並安排有簽名活動。活動詳情請洽重版文化、森大青鳥臉書粉絲頁。

(中時 )