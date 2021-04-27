印度的新冠肺炎失控，直到星期一，連續5天的新病例都超過35萬起，而且沒有放緩的跡象。首都新德里的醫學博士說「只能以危急來形容，未來兩星期還可能更嚴重，我們面臨的地獄般的災難。」許多印度人對此感到絕望，已經出現好幾起確診後自己尋短的事例。

據印度官方數據統計，在24小時內，共有35萬2991起新報告病例，而印度現在的總感染人數已超過1700萬。昨日新增死亡人數有2812人，使總死亡人數超過19萬5000人。然而，仍然有許多黑數，媒體報導表明，官方死亡數據可能被低估。

印度已面臨醫療系統崩潰的危機，德里的阿卡什醫療超級專科醫院(Aakash Healthcare Super Speciality Hospital)的薩奇德夫醫生(Shaarang Sachdev)說：「印度目前面臨COVID-19大流行的最嚴重時期，包括了好幾種變種病毒，並已陷入全國危急狀態。」

印度人口眾多，醫療資源不平均，很難有效阻止傳染蔓延，疫情出現在多個中型城市，在新病例中，以巴帕那(Patna)感染最多，達2720例；薩蘭(Saran)有568例；西查姆帕蘭(West Champaran)有460例；薩哈爾薩(Saharsa)有433例；布爾尼亞(Purnea)有384例。

其中巴帕那發生一起家庭悲劇，一名男子得知44歲妻子感染COVID-19後，拿刀砍死了她，然後他自己從高樓主動下墜致死

當地警官拉維·杜特（Ravi Dutt）說，妻子在家中被利刃所殺，而49歲的丈夫，在巴帕那火車站工作，在行兇之後，到公寓頂層一躍而下。

鄰居們說夫妻生活條件不好，貧賤夫妻百事哀，經常在家裡傳出爭執聲。

除此之外，上星期三在新德里北部的潘奇庫拉（Panchkula），也有類似事件，一名19歲的年輕男孩在得知感染後，竟想不開就從7樓陽台跳下。

他名叫帕沙克(Suryansh Pathak)，是工業大學一年級學生，最近得知COVID-19的測試呈陽性，回家之後憂鬱不已，就這樣自我了結。

(中時新聞網)