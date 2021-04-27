林心如與霍建華從10年朋友升格當情人，結婚後感情越來越恩愛，本月初林心如為母操辦70歲壽宴，女婿霍建華當然也在現場幫忙招呼賓客。然而近日網路又流出一張當晚壽宴照片，原來兩人的4歲女兒「小海豚」也有出席，黏著爸爸的可愛模樣，畫面超幸福。

林心如本月初為母舉行70歲壽宴，現場星光熠熠，演藝圈好友陳美鳳、藍心湄、寶媽全來了，林心如夫婦倆更是忙著在現場招呼賓客。然而近日就有網友曝光一張兩人女兒小海豚在壽宴上的側拍照，寫下「我們的小公主好高啊，僅此一張」。

4歲小海豚在阿嬤壽宴上，緊抱爸爸霍建華的大腿撒嬌。(取自微博)

照片中的小海豚當晚宛如小公主一般，穿著粉色澎澎裙的模樣超可愛，更在爸爸霍建華登台獻唱時，緊抱著爸爸大腿撒嬌，吸引網友羨慕留言「這位爸爸好幸福喔」、「這大腿抱的，誰還捨得出門上班呀」、「我霍的表情好享受…來自前世情人的擁抱」、「女兒背影都這麼可愛，難怪華哥不出來工作了」。

同時也有粉絲提醒PO照網友：「以後有關心如和華哥家屬的照片都不要在霍如超話廣場上曬出來，在微博粉絲群曬就好了，一直有人不懷好意盯著霍如超話廣場。」原PO也回應稱不是正面照沒關係，只是想讓不死心的CP粉看看，林心如、霍建華現在多幸福！

(中時新聞網)