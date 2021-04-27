逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開高收紅，且盤中再創新高，終場上漲23.61點，漲幅0.13％，收在175,95.9點；櫃買指數亦同步上漲1.54點作收，漲幅0.72％，收在214.49點；三大法人進出方面，外資續買25.54億元，投信續賣14.02億元，自營商轉賣14.98億元，惟外資法人於台指期續賣967口多單，累計淨空單部位為31,451口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

選股方面，隨晶圓代工產能吃緊、原物料及晶圓代工報價上漲，包括聯電、天鈺、敦泰、矽創、友達、群創、彩晶、華新、大亞、華榮、宏泰、中鋼、中鴻、第一銅、新光鋼、大成鋼、海光、長榮、陽明等，缺貨漲價題材股漲勢凌厲。此外，威剛、十銓、廣穎、晶相光、原相等強勢接棒，可望成為多方聚焦新主流；至於護國神山台積電將是多方最後的伏兵。

個股方面，本周納入投資組合的矽統，受惠宅經濟持續發酵、觸控晶片與麥克風控致晶片接單增溫，不僅今年營運轉虧為盈可期，且持有聯電持股，預計今年將有4.56億元現金入袋，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，整體行情仍持續穩健震盪盤堅向上，並沒有出現「爆量長黑」、「島狀反轉」情況產生，加上外資法人陸續歸隊、反手回補持股的推波助瀾下，可以說不論是傳產、電子或金融等類股，均有輪動反彈的機會。

不過，操作方面，目前累積漲幅已大之個股，基於風險考量，宜改採「短打因應」，維持「急漲不追，急殺不空」原則不變。

(工商 )