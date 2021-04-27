逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤27日延續前日上攻氣勢，盤中再創新高，惟10點過後出現較劇烈的震盪，甚至一度翻黑下殺，終場僅小漲23.61點，收在17,595.9點，連兩個交易日呈現價漲量增。就技術面觀察，日KD指標持續在高檔鈍化，仍樂觀預期台股有望挑戰萬八關卡，建議投資人挑選強勢族群操作。

不過，由於加權指數維持於高檔，故個股一旦轉弱，出現日KD交叉向下，就建議出脫持股觀望，寧可賣早，也不要讓損失擴大。

個股方面，本周納入投資組合的彩晶，應主管機關要求公布3月自結獲利，意外繳出暴增16倍好成績，股價再創近19年來新高。

觀察盤面，則是多點開花，原物料族群持續看好航運，裕民、陽明股價再創波段新高及歷史高。此外，受惠銅價上漲，華新、第一銅持續走揚；至於電子股，矽晶圓公布獲利不如預期，短線轉弱。面板公布獲利則優於預期，面板三虎持續看好，持股彩晶大漲逾8％。記憶體族群的華邦電、晶豪科也再創高，均為可留意的標的。

(工商 )