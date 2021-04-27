中央銀行公布3月存款不足退票統計，退票張數5,399張，占票據交換張數的比率為0.07％，存款不足退票金額30.48億元，占票據交換金額的比率為0.22％，退票張數比率與2月相同，退票金額比率較2月略減0.02個百分點，主要是3月大戶退票金額減少所致，但退票金額月增28.34％。

央行表示，3月票據交換張數為758萬9,672張，較2月增加33.47％，票據交換金額為1兆3,576億元，較2月增加35.79％。主要因3月較2月增加1個月底峰日及6個營業日，使得票據交換張數及金額均增加。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，3月有2個月底峰日，2月僅有1個。

央行說明，3月公司戶退票張數占全體退票張數比重，較2月增加0.97個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重，較2月減少5.39個百分點，個人戶則呈反向同幅度變動。大戶指每戶退票金額達1億元以上。

(工商 )