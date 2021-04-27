為促使公益信託之公益目的實現，並能與公益財團法人有相同的法律監管密度，行政院院會於4月22日通過信託法部分條文修正草案，主要重點包括達到一定價額之非現金財產捐贈應提出運用計畫、明定年度公益支出最低標準及財產運用限制，並建立課稅通報機制。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳志愷表示，公益信託受託人是基於契約或遺囑管理信託財產，不像財團法人設有董事會之法人治理機構，缺乏現金財產運用便利性。

為落實公益發展，避免因控股化而成為規避稅負的管道，信託法草案將達一定價額之非現金捐贈納入事前管理，要求公益信託之受託人應就此部分財產受贈事先提出運用計畫，報請主管機關會同財政部許可；其未提出或提出之財產運用計畫不符規定條件，主管機關得不予設立許可、轉作其他公益用途或責令返還捐贈財產。經許可之財產運用計畫如未確實執行，致有規避稅負情事，稽徵機關得依實質課稅原則辦理。

而對於以未上市櫃公司股票成立或捐贈之公益信託，其每年用於公益事務之支出，除不得低於前一年度財產總額2％或年度收入總額60％外，並應達該項財產總額2％。如經主管機關查核發現有不符情形，應通知受託人所在地稽徵機關，而可能影響相關租稅優惠之適用。

此外，草案參照財團法人法之財產運用限制，明定公益信託僅得在財產總額5％範圍內購買上市櫃公司股票，且對單一公司持股比例不得超過該公司實收資本5％，並不得購買委託人或捐贈累積達財產總額1/2之捐贈人及其關係企業之股票及公司債。

陳志愷表示，此次信託法修法，除納入財團法人法及所得稅法「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」之相關規範外，考量公益信託非屬所得稅申報單位，故就公益支出未達標準、信託條款變更及撤銷或廢止許可等監管事項，建立課稅通報機制。

(工商 )