瑞銀集團(UBS)周二意外公布因對沖基金Archegos倒閉，衝擊到7.74億美元的收入，讓該全球最大財富管理公司的季度獲利打了折扣。

Archegos的倒閉對全球大型銀行的衝擊，仍持續發展，野村在周二同樣也公布近十年來最大鉅額虧損。

瑞銀執行長Ralph Hamers在談論問題時表示，對於與美國客戶相關的大型經紀業務遭受損失，感到非常失望。儘管執行長未明指客戶名稱，但已經廣泛地被認為是指Archegos。

瑞銀股價在周二早盤下跌2.7%。

該銀行至今在參與Archegos業務方面幾乎沒有受到審視，此前也拒絕提出相關評論。周二該行表示，其大宗經紀業務受到衝擊，導致第一季淨利減少4.34億美元。

然而瑞銀第一季淨利為18.24億美元，年增14%，仍超過20名分析師預測的中位數15.91億美元。

瑞銀第一季稅前淨利優於預期；原因為去年新冠疫情爆發期間，交易狂熱，業績豐厚，協助抵銷了Archegos的衝擊。瑞銀第一季營收87.05億美元，年增10%。Archegos事件致使股票業務收入減少20%，收入衝擊約7.74億美元，讓淨利減少4.43億美元。

(時報資訊)