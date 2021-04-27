記憶體廠旺宏(2337)今日舉行法說會，雖不評論平均銷售價格的趨勢，董事長吳敏求表示，目前市面上的氛圍，客戶只要拿到貨，價格就不再堅持，今年公司營運會一季比一季好。

旺宏第一季NOR型快閃記憶體的位元出貨量創單季新高，整體需求強勁；除了高容量NOR是關鍵成長動能，加上Security flash(ArmorFlash)已經通過全球領導車規晶片廠商認證。以運用來看，第一季車用占NOR業績比重降至13%，但公司看好車用後續將有爆發性的成長。去年公司在車用市場大致居於第二，今年力拚車載市場第一名的地位。針對NOR市況，重申今年及明年都會持續缺貨。

至3月31日止，旺宏存貨金額為132.38億元，相較2020年12月31日的129.45億元，增加2.93億元。董事長吳敏求表示，目前存貨中，有50%為ROM產品，NOR為30%，NAND型快閃記憶體占20%；公司目前持續產能全滿，因需求太旺盛，預計第二季、第三季、第四季會出清大多數的存貨，降至70億元左右的正常存貨額。

旺宏第一季小幅認列存貨跌價損失4800萬元，預計存貨跌價損失的回沖大多數是在下半年，並且有利於毛利率的提升。第一季的毛利率也是今年的低點。

針對六吋廠出售案，若第二季賣出，旺宏就會認列出售利益，第三季賣掉就認列在當季。

旺宏第一季因費用增加，致獲利下滑，公司預期今年各季的費用仍維持首季的水準；但公司強調，市面上的氛圍，客戶只要拿到貨，價格就不再堅持。只要有產能，獲利率就會持續改善。因研發等相關費用是必要的，公司今年的重點是將營業額做大，即有利於獲利率。

旺宏2021年第一季營收創下歷史最佳之第一季紀錄，毛利率提升至34.3%，但因研發3D NAND的費用增加，營業淨利率降至12.1%，季減2個百分點；淨利9.16億元，季減21%，每股淨利為0.5元。

旺宏第一季業績表現淡季不淡，隨著快閃記憶體業績續揚，營收96.27億元，季減5%，年增2%；營業毛利率34.3%，季增1.9個百分點，年增3個百分點；因整體營業費用21.33億元，季增15%，年增20%；營業淨利率降至12.1%，季減2個百分點，年減0.3個百分點；稅後淨利為9.16億元，季減21%，年減25%；每股盈餘為0.5元。

以產品比重來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔第一季旺宏營收各達12%、52%及26%。

(時報資訊)