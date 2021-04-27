英濟(3294)因終端客戶需求回歸正常，第1季稅後盈餘2173萬元，遠優於去年同期虧損狀況，單季每股盈餘為0.16元，英濟日前宣布公司及旗下光電事業英錡科技，分別藉由精密零組件設計與製造技術優勢及雷射成像抬頭顯示器(HUD)及雷射感測應用，共同加入鴻海(2317)MIH電動車開放平台，希望能加速切入電動車相關應用，由於訂單狀況良好，英濟表示，第2季應該有機會比第1季好。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，看好全球高齡社會來臨，長期照顧需求催生多樣化智慧醫材產品，英濟近幾年亦跨入生醫材製造與設計領域，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨。

英濟第1季合併營收為13.07億元，營業毛利為1.79億元，營業淨利為4304萬元，稅後盈餘為2173萬元，遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘為0.16元。

電動車市場進入高成長期，英濟及英錡科技分別藉由精密零組件設計與製造技術優勢及雷射成像抬頭顯示器(HUD)及雷射感測應用，共同加入鴻海MIH電動車開放平台，希望能爭取合作機會，並擴大車用電子產品線。

英濟表示，第2季應該有機會比第1季好，今年營收及獲利可望優於去年。

(時報資訊)