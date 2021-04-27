泰福-KY(6541)下午舉行法說會，未來1~2年內將積極推動TX01及TX05上市銷售，董事長陳林正指出，未來產品銷售策略上並不會硬碰硬，會著重在已上市幾家公司沒經營的非主要市場，也不會殺價競爭，折扣約10~15%，讓毛利率維持正常的水準。TX01目前就等FDA查廠希望能在5月中下旬時有新進展，TX05預計將7月送件申請BLA。

陳林正說，泰福將啟動2.0，希望透過策略聯盟及合作夥伴擴張產品線，冀望極大化在生物相似藥及抗體新藥的發展。他說，大分子藥物已發展了20年，市場達1400億元，預估將在2027年突破3000億美元。未來公司希望能在蛋白質藥價值鏈更上一層樓。

泰福進入2.0創造附加價值，透過策略聯盟及合作夥伴及很多生技大老有加入的Delos媒介，不過，現階段最重要的還是TX01及TX05的推動，在相似藥及抗體新藥域還不會投入太多的資源。

至於是否會跨出美國市場，陳林正表示，現在一步步跨出去歐、日、大陸，但以現在產品線來說，機會並不是那麼大，歐洲發展的比美國更早，市場競爭更激烈，相對來說TX01及TX05商品放進去，機會有多大不能肯定，若是2~3年後資源較多，TX01在美銷售也獲得市場肯定的話，會考慮其它的市場。

(時報資訊)