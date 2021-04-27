台鐵太魯閣號408車次2日事故造成嚴重傷亡，世界台灣商會聯合總會發動全球募捐，共募得新台幣2億2372萬3560元，世界台灣商會聯合總會27日至台東拜訪罹難者家屬並致贈慰問金。（立委劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵太魯閣號408車次2日事故造成嚴重傷亡，世界台灣商會聯合總會發動全球募捐，共募得新台幣2億2372萬3560元，世界台灣商會聯合總會27日至台東拜訪罹難者家屬並致贈慰問金。（立委劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵太魯閣號408車次２日發生事故，造成嚴重傷亡，台灣各界紛紛發揮人溺己溺精神慷慨解囊，世界台灣商會聯合總會發動全球募捐，共募得新台幣2億2372萬3560元，世界台灣商會聯合總會溫玉霞名譽總會長協同代表與僑委會徐佳青副委員長特別來到台東，在立委劉櫂豪立委協助安排下，拜訪罹難者家屬並致送慰問金40萬元，以表達慰問之意，劉櫂豪感謝世界台商總會發揮互助關懷精神，謝謝他們對社會的付出與關懷。

世界台商總會為使善款有效運用並直接惠及罹難者家屬，特召開賑災小組會議共同討論捐款事宜，決議由總會暨六大洲總會代表正式致送慰助金，罹難者每位40萬元，台東地區透過劉櫂豪服務團隊協助安排致送，以表達慰問之意。

世界台灣商會聯合總會梁輝騰總會長於9日陪同總統蔡英文訪視台鐵太魯閣號408車次事故中殉職的司機員袁淳修家屬，並致送慰問金40萬元，梁輝騰總會長表示，對於發生如此令人遺憾的事件，感到非常難過，希望能盡一份棉薄之力，幫助家鄉台灣度過難關，並率先捐出60萬元，期能拋磚引玉，展現國人團結、互助關懷之精神，最終世總暨六大洲捐募總額約新台幣2億2372萬3560元。

劉櫂豪表示，非常感謝世界台商總會以及梁輝騰會長的幫助，也感謝這段期間台灣各界對這次重大事故的關切與幫忙，盼望在這個事故中罹難或受到傷害及影響的人，都能儘速恢復。政府也有責任做好後續的善後關懷，同時也會督促台鐵將安全作為首要任務，避免類似的事故再度發生。

(中時 )