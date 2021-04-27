苗栗縣長徐耀昌與參加今年5月國中會考學子一起到後龍英才學院向文昌帝君祈求考試順利。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

參加今年5月國中會考學子27日上午到後龍英才學院祈求考試順利。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌贈送考生智慧筆求考試順利。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

考生將祈福卡掛在祈福牆上，以祈求考運順利。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

國中教育會考將在5月15日、16日舉行，苗栗縣長徐耀昌27日上午率領眾考生前往後龍鎮英才書院，向文昌帝君祈求保佑每位考生都能考取理想的高中，並贈送每位考生智慧筆，祈望在考場中都能文思泉湧，無往不利。

後龍英才書院祭祀文昌帝君，相傳是職掌「祿籍」，主管考試、文運及助佑讀書撰文之神，也是讀書文人最尊奉的神祇，古時科舉進仕年代，每逢考季，赴京趕考的士子都會到廟裡祭拜祈福金榜題名，因此，縣府在國中會考前，特地舉辦祈福活動。

27日上午的祈福活動以「文啟智慧．昌佑學子」為主題，象徵祈智納慧、保佑在學的學生及考生學藝兼備、金榜題名，由徐耀昌擔任主獻官，縣府教育處長邱廷岳、農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘擔任正獻官，全縣38所國中校長及考生代表參加。

徐耀昌致獻後，致贈英才書院智慧筆給考生代表，並由各校帶回發給每一位考生，祝福他們考試應答如流、順利上榜。而今年參加會考的考生也都拿到祈福卡，並寫下心願，由參加祈福活動的考生代表懸掛在祈福牆上，祈願金榜題名。

(中時 )