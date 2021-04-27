模特兒出身的25歲香港女星謝芷蕙（Cammi）過去因被港媒曝光與陳冠希的熱吻照，讓她爆紅，近年謝芷蕙淡出演藝圈，但她的顏值卻不斷在變化，感情生活也多彩多姿，謝芷蕙還被舊愛爆料欠債百萬，而謝芷蕙今（27日）還被貼傳單討債「還我血汗錢」，對此，謝芷蕙也做出回應了。

謝芷蕙在1月時被台灣男子「S先生」爆料，曾和謝芷蕙交往，指控女方欠80萬港幣（約台幣280萬）未還，謝芷蕙則反指控S先生是瘋狂追求者，並強調：「我會去備案，保留法律追訴權」，而S先生到謝芷蕙回應後，加碼供出謝芷蕙的床照，證明兩人曾是情侶關係，對此，謝芷蕙則以喝醉為由，表示她沒印象有拍這些照片，並指控對方別有目的。

謝芷蕙外型俏麗、身材火辣。（圖／取材自Cammi Tse 謝芷蕙臉書）

未料一波未平一波又起，根據《東網》報導，而謝芷蕙今則被貼傳單討債，上頭有謝芷蕙和男友的照片，還有「老千情侶檔出沒」、「還我血汗錢」等字樣，對此，謝芷蕙向《東網》表示，她知道是特定對象做的，並指控對方會以電話和其他帳號騷擾，謝芷蕙也強調，她已和律師聯絡，處理後續問題。

而S先生接受《東網》電訪時則表示，欠債還錢是天公地道的事「到處騙錢，報應來到！」並向謝芷蕙喊話，不要再自導自演刷存在感。而謝芷蕙稍早則在臉書發文：尚在人間 就不要鬼話連篇」，疑似回應討債事件。

謝芷蕙臉書全文。（圖／取材自Cammi Tse 謝芷蕙臉書）

(中時新聞網)