因應水情嚴峻，台南市政府上周宣布26日起全市洗車場、游泳池、三溫暖等業者停止供水，26日約有100家附設洗車場的加油站水表遭鉛封，台南市加油站商業同業公會理事長王富宏27日出面鳴不平，強調業者願配合政府限水政策，「市府太霸道，罔顧業者生存空間！」

王富宏今天代表加油站業者出面訴心聲，他說，26日約有100家加油站洗車場水表被鉛封，他隨即向市府陳情表達業者的不滿，市府26日晚間也答應會暫緩鉛封水表，不過，市府與自來水公司今天照舊執行鉛封作業，他批評，完全沒有事先溝通、協商的餘地。

王富宏說，政府需要加油站洗車場配合停止洗車服務，業者都可以認同政府苦心，也願意配合，但市府事前並未知會，市長黃偉哲20日宣布，21日早上發公文，但22日下午才找業者召開協調會，政策都下了，才說要協調，這一周來，他也代表業者數度陳情，但都沒有獲得正面回應。

經營加油站業27年的王富宏說，台南市公、民營加油站287間，附設洗車場有164家，他自己是中油加盟業者，願意配合限水令不洗車，員工也會依照規定，先請他們休息一陣子，但限水多久？批評市府只祭出限水通知，卻無任何配套措施，要人何去何從？他說，加盟業者收益多仰賴洗車服務，全面停止洗車服務損失恐達3成。

經發局指出，台南市加油站每日洗車平均用水量為15公噸，單一家庭戶每日自來水生活用水量約283公升，以一個加油站附設洗車每日使用自來水，約可提供53個家庭用戶每日用水所需，目前台南市約有100家加油附設洗車，過半同意停止洗車營業，共同為節水努力。經發局也強調，為降低因限水對業者的影響，台南市政府除已請稅務單位了解並規畫相關減稅措施，並鼓勵業者使用RO再生水作替代水源。

(中時 )