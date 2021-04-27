員警見狀馬上翻過圍籬，一把拉住婦人，並不斷她的安撫情緒，婦人終於願意離開水圳。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

善化警分局茄拔所副所長葉俊興（右）、警員許鎧麟（左）。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南一名50多歲婦人有憂鬱病史，昨晚其子與友人外出，出門前向她報備當晚會晚一點到家，該名婦人在家苦等至深夜，突然收到兒子當晚要在外頭過夜訊息，瞬間崩潰，跑到嘉南大圳意圖輕生，女兒見狀趕緊報案，善化警分局茄拔所副所長葉俊興、警員許鎧麟獲報趕往現場，不斷安撫婦人情緒，事後婦人願意離開水圳、返家休息。

警方調查，該名婦人長期患有憂鬱病史，昨晚因收到兒子當晚不返家，要在外頭過夜訊息，瞬間情緒驟變，心想兒子原本約好要晚點回家，後來卻不當一回事，覺得自己在家中是多餘的，沒有存在必要，隨即外出。

婦人女兒擔心媽媽發生意外跟在後頭，並詢問：「那麼晚了要去哪？」一路上不斷勸說返家休息。2人徒步路經嘉南大圳時，婦人突然欲翻過圳邊圍籬，蹲坐於岸上，作勢欲跳入水中，女兒見狀驚嚇不已，馬上通知警方到場協助。

善化警分局茄拔所副所長葉俊興、警員許鎧麟獲報後，立即趕往嘉南大圳，許鎧麟見狀馬上翻過圍籬，一把拉住婦人，不斷安撫情緒，勸說：「雖愛子心切，但也不能用如此方式讓家人擔心」

歷經20多分鐘，經警方與女兒勸說下，婦人終於願意離開水圳，事後由女兒帶返回家休息，阻止撼事發生。

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