填寫履歷表的時候，應該很多人常會忽略那四四方方格中的「履歷照」，覺得只要放張證件大頭照或畢業照就算了事，有些甚至是會張貼模糊不清的舊照。這樣的履歷表過關嗎？1111人力銀行發言人黃若薇在這大大呼籲各位求職者，「履歷照」千萬不可等閒視之。

很多求職者不知道的是，「履歷照」其實是吸引企業主管的初步印象的隱形眉角。高達95%的台灣企業主管坦言，在眾多履歷來函中，有照片必定是優先審閱。正因選才、用人有度，對於企業主管來說，1張美美的履歷照，能幫求職者在篩選履歷表的第一關卡，產生加分作用。並且，履歷照看起來五官端正，親和堅定，才能讓企業主對此人產生良好印象，並放心選錄。

現役空姐─空a姊提娜米蘇的乾貨分享，就針對航空公司招募考空服/地勤，分享自己的經驗說道，空姐的面試履歷，對航空公司來說成千上萬封，想讓主考官一眼看上當然得有技巧，她羅列出《如何拍出一張不NG的應試照》筆記，也讓網友們大嘆，原來只有吋張大的履歷照片，這麼深奧。

首先，她點出拍照得有妝感，化妝算是一種國際禮儀，最好依照各家航空公司喜好，來選擇適合自己的妝容。如外商航空偏好歐美妝，濃妝、紅唇、紅甲（不知道是不是因為成熟知性美比較受外人喜愛？），而國內航空則是看重眼睛有神、口紅淡色，最好是桃紅色，也可配戴假睫毛（猜是為了讓眼睛更有精神吧）。

又因為拍照容易吃妝感，建議前一天晚上敷個面膜、塗上厚厚的護唇膏，隔天拍照皮膚會顯得較有光澤，嘴唇也比較不會乾燥脫皮，切記不要熬夜晚睡影響膚質。

NG重點筆記：切勿晚睡。

空服髮型通常喜歡乾淨、利落，可以參考目前空姐髮型，就是所有頭髮往後梳，梳成馬尾或包頭皆可。千萬不要披頭散髮、或是頂個大大波浪（明星款），這裡的祕訣就是，要讓公司眼中有「空姐樣本」的FU就贏了。

NG重點筆記：切勿披頭散髮、大波浪。

剛剛前面提到，口紅選擇桃紅、正紅，其實就是挑選可以讓自己看起來氣色更好，有唇紅齒白的亮感就對了。千萬別裸妝到無感、或憔悴，或是頂個柔弱飄渺的黛玉妝拍情境照。

NG重點筆記：切勿奇怪紫色、深紅色、無氣色感的顏色。

笑容上，外商航空喜歡看起來有個性、大方的人，建議可以露齒笑，國內航空的話露不露齒主要是看看自己拍起來效果，日商航空就比較偏好含蓄為主，微笑也可，主要就不露齒。空a姊提娜米蘇提醒大家，千萬別弄個厭世臉或是冷酷款來就好。

NG重點筆記：冷酷臉、沒有笑容。

黃若薇指出，為了讓自己看起來更具專業形象，得體的穿搭也是很重要的。像空a姊提娜米蘇也建議，若是拍空姐履歷照，最好選擇職業套裝，或是正常的空乘服也是很可以的喔。

NG重點筆記： 切勿穿居家衣服、寬鬆的像睡衣等服飾。

上述的空a姊提娜米蘇分享的詳細內容，可以在1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」找到，裡面還有眾多網友分享各行各業、各式各樣的面試過程與心得。不管你是即將畢業，準備進入職場大顯身手的新鮮人，還是蓄勢待發，做好轉職準備的社會人，「面試經驗暨工作甘苦談」都能幫助你，減少求職面試的彎路與障礙，從這些面試者的實際經驗中，更加清楚自己即將面臨的挑戰，並做好準備。

不管是針對航空公司招募，或是一般企業的徵才，黃若薇也衷心建議求職者，以台灣就業市場來說，放上1張自己端正親和的履歷照片，在初步篩選上是較佔優勢的，還有一個絕對的重點，各位求職者一定要懂，那就是「放對照片」才會有加乘效果喔。學會現役空姐空a姊提娜米蘇的履歷照撇步了嗎？快快劃重點吧，讓你不再因為NG履歷照而錯過好工作。

(中時新聞網)