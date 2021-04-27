林怡立、陳家齡、劉賴阿妹（左至右）出席全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎當選活動記者會，一同切蛋糕歡慶母親的偉大。（林雅惠攝）

陳嘉齡的兒子小比患極重度腦性麻痺，她不向命運低頭，更實踐當孩子的腳帶他走遍台灣各地。（林雅惠攝）

林怡立面對多重障礙兒不怨天尤人，更懷正向能量，讓她榮獲全國十大傑出愛心媽媽。（林雅惠攝）

52歲林怡立的大兒子2歲時被診斷為癲癇症，10歲時因急頑固癲癇致身體重度障礙，功能完全喪失，整天臥床需人照顧，原本她寄望老二能夠健康，未料老二也經醫師診斷為多重障礙兒，面對突如其來壓力，林怡立不怨天尤人，更懷正向能量，讓她榮獲全國十大傑出愛心媽媽。

由台灣無障礙協會舉辦的第28屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎選拔活動，今年主題「永不放棄」，當選的10位媽媽名單出爐，每個人都有茹苦含辛、費盡千辛萬苦把子女拉拔養大的感人生命故事。

台灣無障礙協會認為「有愛無礙」、「母愛」是治療心理傷痛的最好靈藥！每個身心障礙家庭的母親，就是這句話最好的實踐者；今年從80位參賽媽媽中入圍34位，再由評審挑出最後10位當選者。

除林怡立外，49歲未婚媽媽陳嘉齡不想放棄親生的孩子，但望著剛出生巴掌大的兒子小比，讓她懷疑是上天的禮物還是上天在開玩笑，小比患極重度腦性麻痺，從小經歷開心臟、開腦和血管等手術，儘管行動須靠輪椅代步，插鼻胃管進食，陳嘉齡不向命運低頭，更實踐當孩子的腳帶他走遍台灣各地。

另84歲排灣族劉賴阿妹10年前長媳罹患帕金森氏症，她將媳婦視同女兒般照顧，協助媳婦進食、如廁及梳洗等，10多年來不間斷，精神令人可佩。

今年榮獲全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎有林怡利、黃珊珊、陳嘉齡、沈月笑、連靜娟、林阿月、林妙津、陳美秀、劉文姬、劉賴阿妹，10位當選著將於5月27日接受蔡英文總統表揚。

(中時 )