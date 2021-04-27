近期農用紙箱、工業紙箱大缺，經濟部因而向勞動部申請紙漿、紙及紙製品製造業在適用勞基法36條但書「因非可預期性或緊急性之需求，並符合每年申請例假調移次數不得超過12次」，今天召開勞動基準諮詢會討論此事，會中委員對此有共識，可望讓紙漿、紙及紙製品製造業最長連上12天。

勞方代表指出，連續上班 7 天，一年例假調移 12 次，對於勞工影響不大，重點是公司須給付加班費，且公司也不會無故要求員工連續上班。然勞基法太過僵化，像現在市場情勢大好，反而限制勞工加班賺錢，希望能放寬限制，多一點彈性。

資方代表說，紙箱有季節性需求，如農曆年前、普渡等，也會配合季節水果之紙箱需求而交單。目前多採接單生產，接單後立即出貨，易有期間性急單，然受勞基法限制，對於生產線調度造成困擾。

勞動部條件司司長黃維琛轉述會議內容指出，目前紙製品來看，有些如防疫物資、宅經濟、農產品等有時間急迫性需求外，還有部分有客製化需求，造紙員工通常是做3休1、做6休2，勞工可以接受這樣的輪班模式；一旦有急單時，若要每個休息日都加班，就恐違反七休一規定，委員認為勞資雙方已有共識，因此對此放寬並無太大疑義。

另外，今天也討論包括永豐餘、正隆、榮成等7家造紙業公司輪班人員，是否可以適用勞基法32條但書（輪班間隔縮為8小時），會中委員也對此有共識。

黃維琛說，因委員並無太大疑義，勞資雙方也有共識，可以縮短預告時間。

(中時 )