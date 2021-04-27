吃醋不是女人的專利，有些男人吃起醋來，比女人還厲害！《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男，最愛故作大方，表面上感受不到澎湃的醋意，但其實骨子裡是醋罈子，不僅佔有欲強，還忌妒得要命，恨不得將假想敵和心儀對象隔開。

水瓶座：

水瓶座男人看似隨興、熱愛自由，甚至對外宣稱不干涉女友的交友空間，字典裡沒有「吃醋」兩個字，但如果妳真的當真，那就太單純了！表面上說不吃醋的他們，只要看到妳和其他異性有所聯繫，就會時時提高警覺，非得將對方的身家背景調查個水落石出，直到證明你們關係清白才會罷休。愛面子的水瓶座越是在意，就會表現得越淡定。

巨蟹座：

巨蟹座男人遇到真心喜歡的對象時，心情容易變得患得患失，且敏感多疑，個性細膩又沒自信的他們，對心儀對象會有些許控制欲望，並視為自己的所有物。用「悶燒鍋」來形容巨蟹男最是恰當，因為他們表面風平浪靜，但其實內心波濤洶湧，隨時處於情緒滿載的狀態，一旦醋勁大發，就會躲起來生悶氣，非常不好安撫。

金牛座：

一副好好先生的金牛座，表面看似理性冷靜，但其實占有欲極強，即便是一個肢體碰觸，就會讓他有無限的想像空間，內心的小劇場更是不斷猜想戀人和對方的關係，甚至他們可能會開始鬧脾氣避不見面，雖然這樣的行徑很不成熟，但也是因為他們十分重視另一半，只要適時的哄哄他們就沒事了。

(中時新聞網)