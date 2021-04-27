大學社會責任(USR)與聯合國永續發展(SDGs)等議題，近年深受各界重視，中央大學去年甫獲頒「大學USR永續方案獎銅獎」，近期再度以學界觀點，舉辦公共工程論壇，盼能協助政府解決日益嚴重的廢標問題，善盡社會責任；而台北大學則與永續發展能源基金會合作，預計於2050年前達成校園碳中和、100%使用再生能源，並將制定相關調適策略，使校園和教職員工生都能適應氣候變遷造成的影響。

據1111人力銀行調查，近年愈來愈多企業在應聘員工時，除了以專業能力作為錄取標準外，也會參考其「軟實力」的部分，舉凡品德教育、藝術涵養，甚至價值觀是否與企業精神相符，都成為重要指標。1111人力銀行發言人黃若薇表示，透過在校時期參與USR落實大學社會責任、或SDGs永續發展相關計劃活動，皆能夠厚植自身軟實力，在踏入職場前，先替自己加分。

中央大學土木系於日前舉辦「公共工程論壇—國內發包制度之省思與未來」研討會，除工程會代表蒞臨說明政府具體作法外，土木傑出校友以不同觀點，共同研討近來因流廢標嚴重所凸顯的發包制度問題，並提供建言。

臺北大學日前與台灣永續能源研究基金會共同簽署倡議書，承諾將以實際行動健全大學治理、發揮社會影響力並落實環境永續，還將在基金會合作連結下，與其他學校共同建立大學永續發展聯盟，推動各校共同響應。

根據雙方簽署倡議書，臺北大學將採取的實際行動包括：在校園內設置永續發展專責單位，落實教學、研究與服務全面鏈結聯合國永續發展目標，在環境永續方面，至少於2050年前達成校園碳中和、100%使用再生能源，並將制定相關調適策略，使校園和教職員工生都能適應氣候變遷造成的影響。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新肯定，大學是社會進步的領導者，尤其在世界翻轉歷程中，更扮演重要的角色。單以教學任務來說，無論老師學生都必須體認全球變化趨勢，才能因應變遷調整。

臺北大學今年起訂4~5月為「永續月」，統整校內相關系所社團共同推出超過30場講座、研討會、展覽、市集活動，還連結台灣創價學會舉辦「臺北大學校園SDGs展」，透過多元互動方式，增進師生民眾對於聯合國永續發展目標(SDGs)的認識。台灣創價學會副理事長盧怡孝期待，從臺北大學出發，還有更多大學陸續響應，共同推動永續發展。

(中時新聞網)