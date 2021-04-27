搭上改名風潮，法式餐廳「Tree」宣布即日起到5／15日止，只要是名字內有「佳」、「穎」、「鳳」、「淑」、「慧」等字，晚餐時段來店點選母親節特別套餐就能憑身分證件，再送一份「波士頓龍蝦料理」，讓民眾可以歡度母親節，也能讓更多不同的名字享受到此優惠。

搶攻母親節商機，「Tree法式餐廳」推出即日起至5／15日，凡名字中有「佳」、「穎」、「鳳」、「淑」、「慧」者，來店消費母親節套餐，只要姓名同字或同音，在晚餐時段點選母親節特別套餐，就送一份「波士頓龍蝦料理」，肥厚的波士頓龍蝦讓更多媽媽可以吃得更好，享受一個高級的母親節，而在「佳穎淑慧」外多加。「鳳」字，則是老闆的媽媽名字中有「鳳」，希望來店客人就像自己媽媽一樣，可以吃得開心，也讓所有望女成鳳的家庭們一起來吃龍蝦度過佳節。

名字內有「佳」、「穎」、「鳳」、「淑」、「慧」等字，點套餐就送龍蝦。（圖／Tree法式餐廳提供）

「Tree法式餐廳」由演員余宥樂開設，前身為「LAM餐廳」，因更換新股東及新型態的消費模式，所以更改新名，希望有全新的開始，之所以會取「Tree」是因為希望能像樹一樣屹立不搖，永續發展，利用當令的食材做出特色的料理，全店依舊為預約制。老闆余宥樂沒拍戲的時就去店裡服務，親力親為 親自接待客人，這次搭上母親節檔期，希望配合名字能為店裡吸引更多人氣。

(中時新聞網)