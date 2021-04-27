本季花蓮開幕戰將上演新一代「火球男」對決，將由同樣出身平鎮高中的古林睿煬、徐若熙上演學長、學弟對決，對於新、舊火球男的差別，統一獅總教練林岳平與味全龍隊總教練葉君璋看法不約而同，「現在的比較強、球比較有犀利度，以前的經驗、控球好。」

古林睿煬最快球速來到157公里，徐若熙的156公里也不惶多讓，這樣的新生代火球男對決也讓林岳平直呼「精彩」，「今天就是拭目以待，算是10多年來全新的本土對戰組合。」

對於新舊火球男的差別，雙方總教練看法大同小異，「餅總」認為，新生代火球男看起來比較強，以前的則是經驗好，會有這樣的差別跟大環境有關，「現在不需要當兵，高中畢業就可以進來，現在是用職棒創造經驗，以前的球員是高中畢業後去成棒，再經過中華隊洗禮。」

古林睿煬今年首次開季健康出賽，並成為中職首位20歲扛開幕戰先發投手的球員，徐若熙則是在中職初登場，先發對中信兄弟時寫下11個出局數都用三振拿下的紀錄，成為中職第一人，兩人也成為本季球迷關注與討論的話題。

「之前有這樣的話題大概只有郭泓志跟曹錦輝。」不過餅總也給他們2人一個課題，如何變成國家隊不可或缺的投手，「現在是疫情關係，但往後的時間一定會有國際的舞台，如何在他們的生涯中到一定時間點成為國家重要的投手、又能在重要時間點表現出來，我認為這會更有價值。」

葉總則認為，以前的要求控球多一點，現在講求球的犀利度，「以前的投手球速沒那麼快，可能因為知道我先發就是要目標投完9局，但現在有保護機制，在這之下盡全力去表現，時空背景不同確實是有差別。」

(中時 )