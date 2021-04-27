苗栗縣政府27日下午在苗栗市河濱公園舉行化學災害防救演練。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府27日下午在苗栗市河濱公園舉行化學災害防救演練。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府27日下午在苗栗市河濱公園舉行化學災害防救演練，由副縣長鄧桂菊主持。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府今27日下午在苗栗市河濱公園舉行災害防救演習實兵演練，由副縣長鄧桂菊主持，本次演練是模擬地震，造成轄內毒性化學物質氯乙烯災害及輻射災害，統合各相關單位聯繫協調及應變處置機制。由於目前乾旱缺水，演練是使用消防用水的回收水，展示消防局節水觀念。

27日下午在苗栗市河濱公園的災防演練，項目包括，毒性化學工廠災害搶救、毒化災疏散避難及放射性物質運送意外事件演練等項目，參加單位為環保署環境事故專業技術小組新竹隊、華夏海灣塑膠股份有限公司、毒災聯防支援小組及縣府所屬各災害防救機關等共9個單位參演。

副縣長鄧桂菊表示，近年來全球氣候變遷，重大災害在世界各地發生，卻仍無法透過科技精確預測「天然災害」動態，事前的防災工作更加重要，必須透過平日充份的整備與演練，強化政府防救災能量，提高居民居安思危的防災意識，有效疏散避難，才能將災變損失及傷害降至最低。

消防局局長徐新淵指出，這次使用的消防用水為回收水，並以演習建立各災害防救組織合作默契和團隊精神，促使民眾認知正確的防救災觀念，確實保障鄉親生命財產安全。

鄧桂菊並感謝參與人員全力配合，各項環節執行都很到位，同時也期勉大家平時要加強專業知識及熟練救災技巧，讓災害發生時，能夠迅速整合，搶得救災的先機，將人員傷亡與災害損失降至最低，建構本縣為安全無虞的幸福山城。

(中時 )