第11屆台灣小姐選拔活動初選24日在台中落幕，大會主席潘逢卿27日與高雄市立空中大學校長劉嘉茹簽署合作書，複賽主席新力活國際公司董事長許長祿到場見證，複選才藝賽將於5月15日移師空大教學大樓微型國際會議廳舉行，屆時將評選出20位佳麗入圍總決賽。

此次台灣小姐選拔活動，共吸引上百位各方佳麗報名，經過嚴格海選後有26位參加台中初選，最後經評審選出24位入圍5月15日高雄的複賽，其中最佳造型第一名王韻雅、高千棃、何妮臻27日也到空中大學記者會現場共襄盛舉。

潘逢卿表示，這次是透過許長祿引薦，高雄市立空大優質的場地符合大會小而美的要求，現在仍屬新冠肺炎疫情期間，本來就不適合太多人群聚，而且從此屆開始，大會將跟上潮流腳步，各項活動將強化線上直播，透過無遠弗屆的網路力量，讓台灣小姐的正面形象傳遍全世界。

劉嘉茹表示，台灣小姐選拔舉辦21年來，在大會主席的帶領下以慈善為出發點，選出來的佳麗必須履行2年的義務，出席各類社會公益活動，並且有機會代表台灣站上國際選美舞台，讓世界看見台灣之美，空中大學一向肩負終身教育及社會教育的重任，認同大會秉持信念選出願意奉獻公益又內外兼備的台灣小姐，因此這次藉著提供複賽場地支持正能量的選美活動，希望將美的觀念推廣到社會每個角落。

(中時 )