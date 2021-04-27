擅長油畫創作的許美月在「自在」畫作中，以獨自騎單車的女性，呈現迎向未來光明希望。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎疫情侵襲全球年餘，中市大墩文化中心相繼推出療癒心靈藝術創作展，「心靈之光－許美月創作展」展現21世紀現代女性關注人際互動與心靈成長；「如是－許文融創作邀請展」主題系列展則以童年牧牛經驗為創作底蘊，呈現赤子之心，兩檔都將展出到5月12日，在後疫情階段發揮藝術撫慰人心的作用。

當代藝術家許文融擅用東、西方媒材呈現東方文化美，曾獲得全國十大傑出青年金手獎、吳三連創作獎、中山文藝創作獎、全球華人文化薪傳獎及多屆台灣美展首獎，「如是」主題系列展以童年牧牛經驗推出雕塑、水墨及複合創作等近60件作品，展現東方新美學的禪境。

台中市文化局指出，許文融將禪及佛經融入作品，雕塑作品「拈花」，以行草書《金剛經》創作，不鏽鋼鏤空作品展現氣勢；展場入口的「美麗傳說」以魚龍幻化美人魚傳說，將曹植《洛神賦》的草書鏤空環繞148條魚群，以自在悠游的魚群意象；迎賓處則以「牛」的意象為擬人化創作題材，詮釋童年牧牛歲月的深刻體驗，呈現赤子之心。

台中市文化局表示，創作逾30年的許美月畢業於東海大學美術系碩士，擅長油畫創作，作品題材貼近日常生活，筆觸細膩、用色主觀鮮豔，呈現多元豐富的層次感。「心靈之光」展包括「沉思之光」和「自然之光」系列作品，許美月筆下的女人，重視神態自由發揮及唯美形象，簡化自然形體，不追求寫實空間感。

大墩文化中心主任陳文進表示，「心靈之光」展畫作中的女人帶有一股憂鬱氣質，表現出21世紀現代女性關注人際互動與心靈成長，畫作深沉浪漫、耐人尋味，令人感受幸福溫暖。

(中時 )