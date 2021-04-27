許多人都有面試經驗，但個性真的容易壞事嗎？日前有網友在論壇Po文指出，因為本身個性很容易緊張，就算面試前準備很久，但是一看到面試主管就會開始緊張、說話停頓，越來越不知道自己在講什麼，又很怕自己說錯話，而且只要有自己不確定的事情，就會更心虛導致更慌張，也因為這樣搞砸很多面試都，才都沒有被錄取，人生感到絕望。

許多在職場身經百戰的網友也紛紛獻策，「我先大概模擬一下面試的情況或是爬文看別人的應徵經驗，看這家公司會提問怎麼樣的問題」、「如果是助理職，或是不太需要面對陌生人的職位，可能就蠻適合妳的哦，妳可以試試看投這方面的職位，說不定會成功錄取」、「找陌生人面試也很好 我找過語言交換練面試、找朋友的朋友面試 多找長輩聊天，反正就是多練習，把自己講話的樣子錄影起來反覆修正」、「我自己本身也找過家人練習、對鏡子練習 但只要遇到陌生人就沒救 就算如此還是努力找工作...不然自己就要吃土了」、「我也跟原po一樣，屬於很容易緊張的人，所以面試表現的不是很好，以至於都沒拿到錄取⋯這點我也很苦惱，一起加油」。

1111人力銀行發言人黃若薇建議，調查指出，有8成8上班族會在面試前先上網搜尋欲應徵的公司評價，以期降低求職風險。機會是留給準備好的人，為協助求職者瞭解企業的評價並汲取相關應徵者經驗，1111人力銀行即日起展開「面試經驗大募集」，徵稿面試心得、工作經驗及應徵技巧，歡迎網友分享工作經驗及職場甘苦，提供更多求職者，稿件一經採用即可獲得1000元稿費，活動時間到5月底截止。

黃若薇表示，求職者在面試前，不妨先將想要了解的公司問題逐一條列，化被動為主動詢問主考官，不僅能展現個人主導性，也有助於更精準掌握應試公司背景，讓自己做出最正確的從業抉擇。

(中時新聞網)