市長盧秀燕說，因市府不願刪除社福、教育等預算，當初朝野協商時就向民進黨表示，將會排擠到基礎建設。（陳世宗攝）

台中市110年度總預算案經市議會政黨協商刪減6億元，由市府各局處自行調整；27日引起民進黨及超黨派市議員的不滿，抨擊市府刪除建設局基層建設就高達5億，根本是陷議員於不義。市長盧秀燕說，因市府不願刪除社福、教育等預算；當初朝野協商時就向民進黨表示，將會排擠到基礎建設。

台中市政府自行調整刪減項目，包括研考會「推動區域合作、跨域治理業務」120萬5000元，公捷處「市區公車免費乘車優惠」調減9700萬元，新工處「基層建設道路橋梁工程、公園新闢」調減2億元；養工處「道路橋梁養護小型工程計畫」刪減3億元等。

民進黨市議員陳淑華、賴佳微、江肇國、邱素貞、李天生等，痛批市府竟都刪除基礎建設預算，刪掉建設局新工處加養工處共5億元；痛批市府態度傲慢，要求將統刪項目退回重新調整。

超黨派陳清龍、段緯宇指出，統刪是政黨協商及共識，刪6億應由各局處「以緩濟急」，就不會形成地方基層建設承擔5億；未刪局處的行政效率、績效有比較好嗎？預算調整未免過於草率，建設局被刪掉5億將影響基層建設，造成市議員爭取地方建設卻將面臨無經費窘境。

盧秀燕說，前市府105年度統刪刪掉到宅做月子、生育津貼及補助農業發展基金、生活圈道路；106年度刪掉社會救濟、愛心食物銀行、長照計畫、弱勢兒童關懷、老人假牙等。因我不願意刪社會福利、弱勢、食物銀行，只好刪基層建設，預算是取之於民、用之於民。

建設局長陳大田強調，民生基層建設不可或缺，市府在有限預算內做最有效運用，以最優先與迫切的市民需求進行相關建設；並撙節開支，達到預算與建設間最大化的效果。市府也針對部分建設再向中央爭取補助與支持，不會忽視基礎建設的需求。

(中時 )