近年政府大力推動產學合作，1111人力銀行同樣於產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長。甫完成併校的陽明交通大學，拜前身交通大學所賜，與台積電早已是長期合作夥伴，雙方除了於技術研發上緊密合作，近期更善盡社會責任，攜手做公益；位於台北的輔仁大學，也同樣攜手面板大廠誠美材料，將以大數據分析，協助企業端提升產能以及品質。

國立陽明交通大學和台灣積體電路公司首次合作做公益，有別於過往的產學技術合作，今年陽明交大服務學習中心媒合電機系學生與台積電晶圓12 B廠志工夥伴，舉辦1日科技體驗營，共同為科技創新教育而努力。

日前，雙方邀請南寮國小師生至陽明交大新竹光復校區進行程式桌遊體驗，由電機系學生志工帶領學童透過以海盜爭奪世界珍寶為故事主軸而設計的桌遊「海霸」來理解程式概念，藉著不插電遊戲的方式一步步帶領學童體驗程式控制的樂趣，讓學程式不再是枯燥乏味的經驗。

雙方秉持「取之於社會，用之於社會」，不僅從中讓陽明交通大學的學生志工與台積電晶圓12B廠志工深刻感受助人的快樂，更激發持續對社會貢獻和參與教育、創新的動力。雙方皆期許未來能持續透過學校與企業的另類「產學合作」，實踐大學與企業的社會責任。

輔仁大學日前也與誠美材料完成合作簽約儀式，由輔仁大學謝邦昌副校長與誠美材料科技股份有限公司何昭陽董事長代表簽署，將合作進行「以大數據分析偏光板成品加工品質提升計畫」，協助誠美材料進行製程管理分析，以期能有效提升產能以及產品品質。

輔仁大學副校長謝邦昌表示，新冠肺炎疫情改變人們生活與消費等行為，不論是遠距辦公或是遠距教學的需求皆大幅增加，有利於相關產業景氣的提升，造成目前供應鏈有供不應求的狀況，且輔仁大學為一綜合型大學且有附設醫院，期待未來透過學術界及產業界的合作，能在多方面創造價值。

何昭陽董事長表示，未來不論是在智慧城市或是智慧醫療方面，面板的需求無所不在，而面板最重要的零組件就是偏光板，期待透過與輔大的合作能夠提升產品良率、製造品質、甚至能降低成本。

(中時新聞網)