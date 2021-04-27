國產署今日再度公告標售都更分回宅，為今年第3批都更分回宅標售，這次共計有7個建案、20戶，其中億元豪宅將近一半，為大安區明日博4戶、台北中正區正隆天第6戶。

依據國產署公告，這次明日博4戶、正隆天第6戶、文山區的忠順大院2戶、萬華區的全坤威峰1戶、新北市新店區友座臻美4戶、板橋區的昇陽文薈2戶、永和區的勝開大地1戶。

值得注意的是，這次國產署並未調整價格，但是屬於億元豪宅明日博和正隆天第皆有推案，明日博含車位底價0.95億元到1.11億元，平均每坪單價則是90多萬元；另外正隆天第6戶捲土重來，含車位底價仍逾億元，每坪單價也大約85萬元以上，億元豪宅占比將近一半。

國產署預計今年地3批都更分回宅5月18日開標。針對豪宅過半？國產署官員表示，基於能夠標售就盡量可以標售，未考量到現在的市況，列標也與市況無關。

房市專家認為，就依據目前房地產情況來說，台北市超過億元的豪宅要標脫仍不太樂觀，而新北市總價在3000萬元以下者仍有機會可以標脫。

(中時 )