太陽能廠達能(3686)2021年第一季營收為3,300萬元，較去年同期增加25％。稅後淨損1,900萬元，每股稅後淨損為0.17元，虧損較去年同期相比大幅減少69％。

達能指出，2021年第一季矽原料市場因農曆春節備貨需求，且因單晶晶片持續擴產，高品質且可供連續投料的碎矽料(chip)需求高而供應吃緊，因此矽原料售價於季末持續上揚，公司第一季營收也因此相較於去年同期增加25％。由於中國大陸多晶矽原料供給於第三季末才有新增產能開出，因此目前多晶矽原料仍處於供不應求的狀態。在晶片製造商擔憂缺料的預期心態下，3月份起多晶矽原料現貨價格大幅上漲，同時矽晶片價格亦在成本壓力下適度調漲，依太陽能產業鏈供需現況研判，預估第二季矽原料售價仍將持續走揚。

然而處於產業鏈下游的模組廠商在供需壓力下，今年以來價格僅有微幅調整，因此模組廠商僅能以調整產能利用率來降低產業鏈上游的漲價衝擊。在太陽能產業上下游拉鋸狀態下，下半年產業鏈各環節價格變動，仍需視在疫情影響下的全球太陽能產業裝機需求狀況而定。

達能目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由與策略夥伴敲定合作模式及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。

(工商 )