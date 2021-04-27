駐日代表謝長廷近來有關福島核事故廢水言論，引發爭論，總統府發言人張惇涵表示，原能會已說明台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，謝和原能會的說法沒有互相違背。對此，國民黨團今天砲轟，中華民國有如此媚日賣台的總統、駐外代表，我們還需要敵人嗎？

國民黨團說，近日針對日本預計將福島核電廠「核污氚水」排入北太平洋，立即引發周邊國家韓國、俄羅斯、菲律賓等國強烈抗議，皆要求國際原子能機構（IAEA）強力介入。

國民黨團指出，福島電廠過去核安紀錄不佳引發各國恐慌不安之際，蔡政府回應不只軟趴趴，駐日代表謝長廷居然跳出來抺黑自己國家核電廠排核污廢水，力挺日本。

國民黨團表示，現在連原能會、經濟部、海委會，都在國會公開澄清我國核電廠，依國際標準排放非核污染廢水與謝長廷強力切割之際，總統府發言人居然可以睜眼說瞎話，表示謝長廷和原能會說法沒有相互違背。

「請問蔡英文總統你有事嗎？」，國民黨團質問，蔡英文你力挺「助日代表」謝長廷，表示謝做的事、說的話，妳全部背書，而謝長廷於臉書抹黑台電核電廠、偷改臉書迴避法律責任、不必回國接受國會監督、駐外代表惡意抹黑母國等，蔡英文都支持，且表示原能會等部會公開澄清，與政府嘴巴說捍衛漁民漁權都是屁。

國民黨團指出，蔡英文把美日兩國領袖共同聲明，52年來第一次提到台灣，當成大內宣，拿來大書特書，然而美國之音中文版親自認證日本首相菅義偉在國會公開聲明，「美日聲明提到台灣並不以軍事介入為前提」，試問蔡英文怎麼隻字不提？是外交部、國安單位没有回報？還是駐日代表漏接没看到？要不要徹查？

(中時 )