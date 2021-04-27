廢LCD玻璃轉化成吸附電鍍廢水重金屬的技術製程，經環保署與工研院攜手在彰濱工業區進行長達一年的測試驗證，可從製程廢水中回收30％的潔淨水再循環使用、更可減少三分之一的重金屬汙泥，若以每日50噸廢水估算，每年省下近千萬元的水處理費用。（謝瓊雲攝）

廢LCD玻璃轉化成吸附電鍍廢水重金屬的技術製程，經環保署與工研院攜手在彰濱工業區進行長達一年的測試驗證，可從製程廢水中回收30％的潔淨水再循環使用。（謝瓊雲攝）

廢棄液晶螢幕回收製程純熟，除液晶可吸取出重新純化還原再製，剩餘高硬度、高熔點的廢玻璃，經轉化後變成可重複使用的奈米孔洞材料，潔白的玻璃碎粒吸附不同重金屬後會轉化不同顏色，而重金屬脫附出來又變成可轉賣回收的有價金屬。（工研院提供／謝瓊雲彰化傳真）

廢棄液晶螢幕回收製程純熟，除液晶可吸取出重新純化還原再製，剩餘高硬度、高熔點的廢玻璃，經轉化後變成可重複使用的奈米孔洞材料，潔白的玻璃碎粒吸附不同重金屬後會轉化不同顏色，而重金屬脫附出來又變成可轉賣回收的有價金屬。（工研院提供／謝瓊雲彰化傳真）

廢棄LCD液晶玻璃華麗變身。環保署、經濟部工業局與工研院攜手研究開發出新技術，可將廢棄的玻璃經改質、熱處理後，成為具有吸附各種重金屬的過濾材料，每年將可為電鍍業者節省近1／3、約數千萬元的廢水處理費用。

近日水情吃緊，水資源如何充分回收再利用成為產業關注議題，加上電鍍業廢水汙染問題嚴峻，環保署與工研院開發廢液晶顯示器（LCD）玻璃高值再利用技術，將廢棄的LCD玻璃熱處理轉化為奈米孔洞材料，用以吸附電鍍廢水中的各種重金屬。

全台每年約產生8000公噸廢棄LCD，其中的液晶回收純化再利用製程技術純熟，已經成功由工研院技轉至群創光電使用；而剩下的LCD玻璃，因為硬度、熔點比普通玻璃高，無法回收，過去多只能採取物理處理或掩埋，現在透過新開發的改質、熱處理技術，在LCD玻璃製造奈米孔洞，成為電鍍製程中廢水處理的重要材料。

工研院人員說明，電鍍製程水中金屬會吸附停留在「LCD玻璃奈米孔洞材料」中，循環後留出潔淨的水，可回到製程中重複利用。飽和後的吸附材料，除可再轉作其他應用，也可將金屬脫附出來再利用。

由於鹿港彰濱、頂番婆地區正逐步發展水五金田園聚落，經研究人員實際在彰濱工業區電鍍廠、服務中心金屬表面處理專區廢水前處理廠，進行長達一年的測試驗證，每日可處理50公噸電鍍廢水，處理過程不需額外添加藥劑，減少產生重金屬汙泥，因而每公噸水處理成本可從120元減至80元；而安裝1套吸附系統模組費用約為80萬元。

環保署表示，若以每年100萬公噸製程水估算，將可省下4000萬元處理費用，每年更可創造30萬公噸水資源循環使用，減少1／3重金屬汙泥的產生，預估將可開拓1.2億元以上的循環經濟產值。

(中時 )