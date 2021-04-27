59歲鍾姓男子25日在蘆竹區南崁路捷運綠線高架工地施工時，不慎發生意外遭鐵板重壓，在場黃姓同事發現後立即通知救護人員協助送至林口長庚醫院急救，27日家屬同意放棄治療，桃園市捷工局回應，事後已提供家屬必要協助，並深入探討事件發生原因，加強職安訓練，避免事件再度發生。

鍾姓男子25日於蘆竹區南崁路二段199號捷運綠線高架工程施工，過程中吊鋼鈑時不慎下半身遭重壓，黃姓同事發現時立即通知救護人員並轉報警方到場處理，警方也依規定製作筆錄，警方到場時並未發現有任何打鬥痕及、外力影響。

捷工局表示，事件發生當日，捷運主體工程未進行施作，2名人員當時正操作吊卡車，進行吊掛鋼板物料，而鋼板在吊掛上貨車時不慎脫落傾倒，施工人員閃避不及遭鋼板壓傷，鍾姓男子送醫途中及到院時皆意識清楚，急診醫師初步診斷有肺部出血、骨盆及大腿骨折情形，當時病情穩定，直至26日時凌晨3時左右因情況惡化，並緊急開刀切除壞死腸道，當晚因鍾姓男子狀況持續惡化，不幸於4月27日凌晨2時50分往生。

捷工局提到，事發第一時間即成立緊急應變小組，並指派主管前往醫院探視傷者，向家屬表達關心、慰問之意，及提供家屬必要協助，同時責成統包商協助後續撫卹事宜，並深入檢討事件發生原因，全面性檢視工地各項安全措施及加強相關職安衛教育訓練，以避免類似事件再次發生。

(中時 )