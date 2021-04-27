台灣民意基金會今（27）日公布最新民調，政黨支持度部分，民進黨以33.3%的支持度居冠，國民黨則以20%的支持度居次，且兩黨的支持度也都較上月增加，民眾黨、時代力量和台灣基進的支持度則較上月下滑，而這民調結果，也在PTT上引起網友熱議，更有網友認為，現在的藍綠光譜中，民眾黨變得比國民黨還要深藍。

根據台灣民意基金會公布的最新民調顯示，4月份台灣各政黨支持度中，民進黨獲得33.3%支持度，國民黨為20%，民眾黨為8.6%，時代力量為4.4%，台灣基進為2.6%，其他政黨為1.6%，而沒有支持任一政黨的民眾則有28.7%。

值得注意的是，和台灣民意基金會3月時公布的政黨支持度民調相比，國民兩大黨的支持度都有小幅成長，其中民進黨較3月時增加了3.2個百分點，國民黨也從3月時18.4%的支持度增加到4月的20%。

反觀民眾黨的支持度卻較3月時下跌了4.2個百分點，時代力量下跌1.4個百點，而台灣基進的支持度則從3月時的4.7%，下跌了2.1個百分點，來到4月的2.6%，幾近腰斬。同時，支持其他政黨的民眾，則較3月時增加0.5個百分點，而沒有支持哪一個政黨的民眾，則從3月時的26.5%成長為4月的28.7%，增加了2.1個百分點。

這份民調也在PTT上引起網友熱議，「民眾黨跟國民黨的連動性越來越好了，時代力量也是」、「論政黨政治 這民調裡基進反而正常」、「時力如此費心打柯，民進黨要滅你照樣把你抹藍」，還有網友做出現在台灣黨支持分布的光譜，「現在藍綠光譜變成，民眾-國民-時力-民進-基進。民眾黨成功站上光譜最藍端」。

同時，也有網友從各政黨支持者支持與反對的議題進行觀察，「時力支持核四的竟然比較多，看來小綠真的被排光了，然後其他議題也是更接近泛藍光譜，看來要變第三個小藍」、「基進根本純化後的民進黨」、「民眾黨很多議題比國民黨還藍，怕人家講小藍？」、「就這民調公投題目 民眾黨比國民黨還純，還要綠票？」

(中時新聞網)